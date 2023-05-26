Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın verdiği bilgilere göre, alt minik, minik, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Çorumlu sporcular 5 birincilik, 5 ikincilik, 20 üçüncülük madalyası kazandılar.

5 SPORCU TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Alt minik 25 kiloda Fatma Zehra Tiryaki, Said Aktepe, yıldız kızlar 35 kiloda Ceren Türkoğlu, U21’ler 55 kiloda Sultan Yıldırım ve veteranlar 61 kiloda Şengül Sezek Türkiye şampiyonu oldular.

5 TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Minikler 25 kiloda Berra Kaynar ve Muhammed Eymen Keşlik, minikler 30 kiloda Tahir acı ve Mehmet Ardıç ile Siraç Yıldırım da Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar.

20 ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI

Alt minik 35 kiloda Elif Uslu, alt minikler +35 kiloda Yusuf Taha Beydilli, minikler 35 kiloda Asalet Nur Kılıç, minikler 30 kiloda Kerem Üğüten, minikler 35 kiloda Zeyra Özdemir, yıldızlar 35 kiloda Ceylin Olcayto, yıldızlar 45 kiloda Umut Selim Yılmaz, yıldızlar 50 kiloda Duran Emre Çarıkcı, yıldızlar 50 kiloda Sinem Ahıskalı, yıldızlar 35 kiloda Zeynep Özdemir, U21’ler 65 kiloda Cansu Uçar, ümitler 60 kiloda Hüseyin Berke Kaynar, U21’ler 60 kiloda Fatmanur Yiğit, U21’ler 65 kiloda Melek Nur Kepçe, yıldızlar 60 kiloda Miraç Kayra Karataş, U21’ler 55 kiloda Ayşe Mert, büyükler 65 kiloda Kübra Özçiftci, minikler 25 kiloda Azrasu Dizlek, minikler 25 Ceylin Sahra Balcı ve ümitler 50 kiloda Ceren Üğüten de üçüncü oldular.

Bahçeşehir Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya yurt genelinden 50 ilden 3 bin civarında sporcu katılırken, Çorum’u 130 sporcu temsil etti.

(Bülent USLU)