Wushu İl Temsilciliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası Budokaido Turnuvası sona erdi. Yoğun katılımın olduğu turnuvada, Big Power Spor Kulübü hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada 13 kulüpten 267 sporcu mücadele etti. Özellikli sporcu velilerinin büyük ilgi gösterdiği müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonunda, kızlarda Big Power Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüslerken, Çorum Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü ikinciliği, Buharaevler Mahallesi Spor Kulübü üçüncülüğü, Albayrak Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.

Erkeklerde de şampiyonluk kupası Big Power Spor Kulübü’nün oldu. Gülabibey Mahallesi Spor Kulübü ikincilik kupasını alırken, Halk Eğitim Kültür Spor Kulübü üçüncülüğü, Mimar Sinan Mahallesi Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde ederek kürsüde yer buldu.

Ferdi müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupa verildi.