Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Adanaspor’da forma giyen Isaac Donkor’a verilen 2 maçlık cezada indirim yaptı.
Adanaspor, 19 Ekim’de Şanlıurfaspor’la karşılaşırken, Isaac Donkor, rakip takım sporcusuna yönelik “ciddi faulü” nedeniyle kırmızı kart görmüş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da (PFDK), Ganalı stopere 2 resmi maçtan men cezası vermişti. Adanaspor, cezaya itiraz ederken, itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, cezayı 1 maça indirdi.
Editör: HABER MERKEZİ