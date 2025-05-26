Proje Koordinatörü Fatih Mehmet Zencirci, HİDAK Antrenörü Hacer Uçar ve Akademik Danışman Doç. Dr. Zafer Doğru eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Budakören Tırmanış Bahçesi’nde gerçek kayaya temas etti.

Tırmanış faaliyeti sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Katılımcı öğrenciler hem fiziksel dayanıklılıklarını test etme hem de doğayla iç içe uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

Proje kapsamında bir sonraki etkinlik ise 31 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek. Bu kez rota, Hamamlıçay - Kösedağı - Laçin hattı üzerinde gerçekleştirilecek kamplı bir doğa yürüyüşü olacak.

Editör: Haber Merkezi