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Ülkemizde 7 yıldır kalıcı “yaz saati” uygulaması sürdürülüyor. Geçmişte, her Mart ayının son Pazar günü gece yarısından sonra saatler bir saat ileri, Ekim’de de bir saat geri alınırdı. Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu 2016 yılından beri, Bakanlar Kurulu kararıyla “yaz saati” uygulaması bütün yıl boyunca devam ediyor.

Kış mevsimi gelip günler kısaldığında, çalışanlar ve öğrenciler, kör karanlıkta yola düşmek zorunda kalıyorlar. Özellikle küçük öğrenciler için sabah okula gitmek, tam bir kâbusa dönüştü. Çocukların psikolojileri de bozuluyor, öğrenme kapasiteleri de düşüyor. Karanlıkta okula gitmenin riskleri ise ayrı bir sorun.

Batı’ya doğru gittikçe sıkıntı daha da büyüyor. Zira, Çorum’a göre İstanbul’da hava 25 dakika daha geç aydınlanıyor. Büyük kentlerde, işe veya okula gitmek için çok daha erken yola çıkma zorunluluğu da bilinen bir gerçek.

Kaldı ki, kalıcı yaz saati uygulamasının iddia edilen enerji tasarrufunu sağlamadığı da bilimsel verilerle kanıtlandı. Güneş ışığından daha fazla yararlanma tezi, deyim yerindeyse iflas etti. Şimdi okula veya işe karanlıkta gidilip karanlıkta geliniyor; enerji tüketiminde umulan tasarruf sağlanamıyor.

Türkiye’nin en saygın ve en çok izlenen program yapımcısı İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki “İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah” isimli “Demokrasi Meydanı” programında, bu konuda bir kampanya başlattı.

Gazeteniz ÇORUM HABER, tüm içtenliğiyle bu kampanyaya katılıyor ve “Bu zulme artık bir son verin!” diyor. “Yaz saati zulmü” ile ilgili Çorumluların görüş ve değerlendirmelerine açığız.