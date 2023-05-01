Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Atakan Cangöz, “Zor bir maçtı bizim için. İyi hazırlandık. Erzincan maçında aldığımız 3 puanın önemi daha belirgindi. Çünkü artık son haftalara giriyoruz. Ama Allah’a şükürler olsun ki, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Artık 6 puanlık bir fark yakaladık. 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik bile bizi şampiyon yapacak. Bu şehre bir sözümüz vardı. İnşallah bu sözümüzü yerine getireceğiz.

Bu hafta Menemen maçında olmasa bile haftaya içerideki Isparta maçında, seyircimizin önünde o kupayı hep birlikte kaldırıp, şampiyonluğu onlara armağan etmek istiyoruz. Çünkü, gerçekten içeride olsun, deplasmanda olsun desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. O kupayı getireceğimizden artık eminiz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)