Çorum Belediyesi, şehir merkezinin en yoğun ulaşım akslarından biri olan Gazi Caddesi’nde altyapı çalışmaları sonrası üstyapı iyileştirme çalışmaları bugün gece saatlerinde yapılacak.

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve YEDAŞ ile koordineli şekilde yürütülen altyapı hat bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gazi Caddesi'nin çeşitli noktalarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş, çalışma tamamlanan alanlar geçici olarak dolgu malzemesi ile kapatılmıştı. Dolgu malzemesinin oturma sürecinin ardından şimdi ise söz konusu bölgelerde asfalt yama çalışmalarına başlanacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava şartlarının uygun olması halinde 8 Temmuz 2026 tarihinde Saat Kulesi ile Valilik arasındaki bölümde gece saatlerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmaların 23.00 ile 07.00 saatleri arasında yapılması planlanırken, çalışma süresince güzergâh araç trafiğine kapalı olacak.

GAZİ CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI 11 TEMMUZ'DA

Öte yandan Gazi Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ikinci etabı da bu hafta sonu yine gece saatlerinde yapılacak. Hava şartlarının uygun olması halinde 11 Temmuz 2026 tarihinde Valilik Kavşağı ile Meslek Yüksekokulu önü arasında kalan bölümde Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve YEDAŞ ile koordineli olarak altyapı hat bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sabah 04.00'te başlayıp 13.30'a kadar sürmesi planlanan çalışmalar süresince Gazi Caddesi’nin Valilik ile Meslek Yüksek Okulu arasında kalan güzergâh her iki yönde geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR