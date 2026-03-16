İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME ALINMIYOR

Kocaeli’de yaşayan Burcu Ş. isimli vatandaş kendisine atılan mesaj ve aramadan şüphe duyması sonucu avukatlara danışmasıyla olayın dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Burcu Ş., kendisine ulaşanların gün içinde ödeme yaparsa 40 bin TL, ödemezse 280 bin TL ödemek zorunda kalacağını söylediğini gazetemize bildirdi ve herkesi uyardı. Uzmanlar, gerçek dava ve icra dosyalarında bu şekilde internet sitesi üzerinden ödeme alınmasının mümkün olmadığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muhabir: Haber Merkezi