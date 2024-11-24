Dolandırıcıların genellikle şu içeriklerde mesaj ve bildirimler gönderdiği belirtildi:

"Gümrükte gönderiniz var."

"Gönderiniz gümrükte takıldı."

"Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde bulundu."

"Kargonuz teslim edilemedi; ek ücret ödenmesi gerekiyor."

Bu sahte bildirimlerle vatandaşlardan hesap numaralarına para yatırmaları ya da belirtilen internet siteleri üzerinden ödeme yapmaları talep ediliyor.

Bakanlık: Telefon ve E-Posta Yoluyla Ödeme Talep Etmeyiz

Ticaret Bakanlığı, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı şu uyarılarda bulundu:

Gümrük İdaresi ve Bakanlık birimleri, e-posta, telefon veya mesaj yoluyla vatandaşlardan ödeme talep etmez.

Hiçbir şekilde hesap numarası ya da link gönderilmez.

Gelen bildirimlerin gerçek olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

YENİ DÜZENLEME VE BİLDİRİM FORMATI

Bakanlık, dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için şu yenilikleri hayata geçirdi:

Standart bir bildirim formatı oluşturuldu.

Resmi bildirimlerin yalnızca yetkilendirilen posta ve kargo firmaları aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların bildirimlerin doğruluğunu kontrol edebilmesi için https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler adresinde yetkilendirilen kargo firmalarının iletişim bilgileri yayımlandı.

VATANDAŞLARA TAVSİYELER

Şüpheli bildirimlerde ilgili kargo firmasının resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapın. Kimseye kişisel bilgi, hesap numarası veya ödeme detayları paylaşmayın. Herhangi bir şüpheli durumda Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçin. Bakanlık, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.