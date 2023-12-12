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Vatandaşlar yanmayan sokak lambalarından ve başıboş köpeklerden şikayetçi.

Celil Kırı TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar sokak aydınlatmalarının yanmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

ÇORUM HABER Gazetesi ihbar hattına ulaşan vatandaşlar, akşam 20.00’den sonra sokak aydınlatmalarının yanmaması nedeni ile sokağa çıkamadıklarını ifade ettiler.

TOKİ bölgesinde özelikle başıboş köpeklerin her geçen gün sayılarının arttığını belirten vatandaşlar, gündüz vakti bile sokağa çıkarken korku yaşadıklarını dile getirerek, akşam olduğu zaman araçlarına gitmeye cesaret edemediklerinden dert yandı.

Bölgede oturan vatandaşlar yanmayan sokak lambaları ve her geçen gün artan başıboş köpekler için yetkililerin biran önce tedbir almalarını istiyorlar.