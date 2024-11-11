Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel’i ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin taleplerini iletti ve iyi dileklerde bulundu.

Ziyarette, özellikle yaşlı ve engelli kesimin ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir konu gündeme geldi. Karakeçili Mahallesi’nin 2022 yılına ait nüfusu 5 bin 631 olarak kayıtlara geçerken, 2024 yılı verilerine göre mahalledeki göç oranının arttığının gözlemlendiği belirtildi. Bu bağlamda, mahalle sakinlerinin özellikle talep ettikleri Halk Ekmek büfesi konusu, dernek yönetimince Muhtar Güzel’e iletildi. Dernek, mahalledeki yaşlı ve engelli vatandaşların, ulaşımda zorluk yaşadıkları ve bu tür hizmetlere ihtiyaç duydukları belirtti.

Muhtar Gamze Güzel, mahalledeki talepler üzerine belediye ile yaptığı görüşmelerde, özellikle halk ekmeği büfesi konusunda çalışma başlattıklarını ve Atatürk Lisesi’nin alt köşesinde, trafonun yanında uygun bir alanın belirlenmesi halinde, yetkililerle tekrar görüşerek bu ihtiyacı karşılamak için gerekli adımları atacağını ifade etti.

Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği yöneticileri de, Muhtar Güzel’in gösterdiği özverili çalışmalar için kendisine teşekkür ederek, başarılı projelerine devam etmesi için başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve mahalle halkına daha iyi hizmet sağlanması temennisiyle sona erdi.