Çorum’un İskilip ilçesi Başmakcı Köyü, Ankara iş insanı Ali Bingöl'ün öncülüğünde gerçekleştirilen 3500 fidan dikimi ile yeşilin ve çevrenin korunmasına büyük bir adım attı. Bu anlamlı etkinlik, köyde yaşayanların katılımıyla ve Başmakcı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirildi.

İskilip Kaymakamı, İskilip Orman Müdürü, İskilip Jandarma Komutanı ve Belediye Başkan Yardımcısı gibi önemli isimler de bu etkinlikte hazır bulundu ve fidan dikimine katkı sağladı. Dikilen 3500 fidan, köyün geleceğine umut ekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla toprakla buluştu.

Bu proje, çevre dostu uygulamaların ve sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçası olarak görülüyor. Başmakcı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu tür projelerle köyde yaşayanların çevre bilincini artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Köy sakinleri, bu tür projelerin devam etmesini ve doğal yaşamın korunmasını umut ediyor. Etkinliğe katılanlar, doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşarken, geleceğe daha yeşil bir miras bırakmanın da gururunu taşıyor.

Editör: HABER MERKEZİ