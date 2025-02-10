Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın Çorum’u ziyaret eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un açıklamasına verdiği yanıta atıfta bulunarak, “Önce kendi dilinizi düzeltin, sonra başkalarının diliyle uğraşın” dedi.

AK Parti İl Başkanının yerel basın kuruluşlarına verdiği beyanata yanıt veren CHP İl Başkanı Solmaz, “Sizler ne kadar saptırma gündemlerle uğraşırsanız uğraşın bu halk sizin ne olduğunuzu zaten biliyor” ifadesini kullandı.

AKP’li yöneticilerin önce kendi içlerindeki olumsuz beyanatlara karşı çıkması gerektiğinin altını çizen Solmaz, “Hakaret ve iftirayı kınıyorsanız o zaman ülkenin kurucularına “iki ayyaş” diyen AKP Genel Başkanınızı kınayın. Önce, bebek katili İmralı canisine ‘sayın’ diyen ittifak ortaklarınıza karşı çıkın” önerisinde bulundu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“Sayın İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Çorum’da örgütümüzü ziyaretinin birilerinin dengesini bozduğunu ve telaşlandırdığını gözlemlemekteyiz.

Parti binamızdaki basın açıklamamıza katılmak isteyen ama salonumuzun kapasitesinin çok üzerinde bir katılım olmasından dolayı vatandaşımızın parti binasına sığmaması üzerine Kadeş Meydanı’nda bir anda oluşan kitlenin doğal kalabalığı bir yana dursun, buradaki sayının 10’da biriyle merkez ilçe kongresini taşımalı olarak yapan AKP atanmış İl Başkanının bu talihsiz açıklamasını siyasete yeni atılmasının heyecanına veriyorum.

2023 seçimlerinde CHP listesinden İstanbul Milletvekili seçilen vekilimizin tekrar baba ocağına dönmüş olması, bazılarının dengesini bozmuş olabilir.

Kendisine hatırlatmakta yarar görüyorum ki İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi gibi önce CHP, sonra Memleket Partisi, en sonunda menfaat ve çıkar partisi olan AKP’de halen milletvekili olduğunu hatırlatıyor, sayın il başkanının bu görevde yeni olması nedeniyle bilmeyip bu açıklamayı yapmasını anlayışla karşılıyorum.

Sizler ne kadar saptırma gündemlerle uğraşırsanız uğraşın bu halk sizin ne olduğunuzu zaten biliyor.

Bizim milletvekilimizi hakaret ve iftirayla suçlayan ve kınayan il başkanı; size bir çağrım var. Hakaret ve iftirayı kınıyorsanız o zaman ülkenin kurucularına “iki ayyaş” diyen AKP Genel Başkanınıza karşı çıkın.

Mitinginde önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun alakası olmayan montaj videolarını izlettiren, sorulduğunda ‘montaj ama şu, ama bu’ diyen Genel Başkanınıza karşı çıkın.

Milletinden bahsederken çürük, sürtük diyebilen, ana muhalefet partisine çöp, çukur, çamur diyen genel başkanınızın üslubuna da bir kınama açıklaması yapın.

Çocuklarının ömrünü genel başkanınıza bağışlayan kadın kolları başkanınıza karşı çıkın.

Bu arada; bebek katili İmralı canisine ‘sayın’ diyen ittifak ortaklarınız hakkında da bir açıklamanıza rastlamadık.

Önce kendi dilinizi düzeltin, sonra başkalarının diliyle uğraşın.

İşinize gelince ‘Filistin halkının yanındayız’ derken, Trump’ın Gazze hakkındaki açıklamasına neden sessiz kaldığınızı halkımıza anlatın.

İsrail’e destek veriyor denilerek boykot listesine aldığınız Burger King’in Afyonkarahisar’daki yeni şubesini dualarla açan AKP ilçe başkanınız İbrahim Özgül’ü bizlere anlatın.

Açıklamanızda tek katıldığım nokta Çorum halkına yukarıda verdiğim birkaç örnekte olduğu gibi; ‘bu tür seviyesiz, tutarsız, omurgasız ve hakaret eksenli bir siyaset tarzına ve siyasetçiye itibar etmeyecek kadar feraset sahibidir’ sözünüzdür.”

Editör: Haber Merkezi