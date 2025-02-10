Katılımcılar, Fevzi Çakmak Caddesi No:2 adresindeki Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde temizlik, bakım ve onarım işlerinde çalışacaklar. Haftanın belirli günlerinde tam gün çalışacak olan katılımcılar, ilk 4 hafta boyunca haftada 5 gün, sonraki haftalarda ise haftada 3 gün çalışacak.

13-17 Şubat tarihleri arasında alınacak olan başvurular ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek. Kura çekilişi 25 Şubat 2025 Salı günü saat 10.00’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde yapılacak.

Programa başvurmak isteyen vatandaşlar, ALO-170 iletişim hattı veya İŞKUR e-şube üzerinden başvurularını yapabilecekler.

İŞKUR, katılımcılara günlük net 1083 TL cep harçlığı ödeyecek ve iş kazası, meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası da karşılanacak.

Editör: HABER MERKEZİ