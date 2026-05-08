Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, başkanlığında toplandı. Toplantıda Karacaköy’ün Çorum’a mahalle olarak bağlanması yönündeki teklifte görüşüldü.

Belediye Başkanı Aşgın, geçtiğimiz hafta sonu köyde yapılan referandumda çoğunluğun evet oyu kullandığını belirtti.

Karacaköy Muhtarı Salih Biçer de kısa bir konuşma yaparak, neden mahalle olmak istediklerini anlattı.

Ardından yapılan oylama ile Karacaköy Çorum’a mahalle olarak bağlanması oy birliği ile kabul edildi.

Muhabir: Haber Merkezi