Pazarcılar, uygulamanın amacının vatandaşın sağlam ve kaliteli ürünü seçebilmesini sağlamak olduğunu belirterek, bazı müşterilerin ürün seçmek yerine meyve ve sebzeleri gereğinden fazla sıktığını, karıştırdığını ve gelişigüzel tezgaha bıraktığını ifade etti.

Sabah tezgaha sağlam domatesler koyduğunu ancak öğle olmadan domateslerin sıkıla sıkıla büzüştüğünü anlatan esnaf, özellikle hassas ürünlerin bu şekilde zarar gördüğünü, satışa sunulamayacak hale geldiğini belirterek, "Seçmek başka, ürünü ziyan etmek başka. Zaten mevsim yaz, hava sıcak şartlar ağır. Vatandaşın çürük veya bozuk ürünü almamak için seçim yapmasına elbette karşı değiliz. Ancak bazı kişiler ürünleri tek tek sıkıyor, kaldırıp başka yerlere atıyor. Bu da hem ürüne zarar veriyor hem de diğer müşterilerin alışverişini olumsuz etkiliyor." dedi.

Pazarcılar, yaşanan bu durumun zaman zaman müşteri ile esnaf arasında tartışmalara da neden olduğunu belirterek, vatandaşlardan daha duyarlı davranmalarını istedi.