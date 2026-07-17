Edinilen bilgilere göre, Atilla Uzunçınar'ın babası olan 66 yaşındaki Alaaddin Uzunçınar iki gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyordu. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alaaddin Uzunçınar, hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün (17 Temmuz 2026 Cuma günü) saat 14.00'te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nden alınarak Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırv e başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi