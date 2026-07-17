Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle Genç Avukatlar Meclisi Başkanlığına seçilen meslektaşı Av. Furkan Kaya ve yeni yönetim kurulu üyeleri Av. Yavuz Bahadır Buğdaylı, Av. Erkan Erdoğmuş, Av. Duygu Ağca Karslı, Av. Elif Nur Öztürk, Av. Mustafa Sinan Koçak ve Av. Gizem Ak ile biraraya gelen Baro Başkanı Kalıpcı yeni görevlerinde başarı diledi.

Baro Başkanı Kalıpcı; “Mesleğimizin taze fikirlerine, heyecanına ve dönüşüm gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Genç meslektaşlarımızın hukukun üstünlüğü ve adalet arayışında üstlenecekleri aktif rol, bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Furkan Kaya ve yönetimini tebrik ediyor; görev süreleri boyunca adalet adına yapacakları tüm çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Kapımız ve desteğimiz, mesleğimizin genç temsilcilerine her daim açıktır” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi