Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve il protokolü, şehit aileleri ile bir gaziyi evlerinde ziyaret etti.

Program kapsamında 15 Temmuz şehitleri Ümit Çoban, Ali Karslı ve Akif Kapaklı'nın aileleri evlerinde ziyaret edilirken, 15 Temmuz gazileri Mustafa Türkyılmaz ile 15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı'nın oğlu olan gazi Ömer Faruk Kapaklı da hanelerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anılırken, şehit ailelerine ve gazilere devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Programlarda Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Vali Ali Çalgan, ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede, şehitlerin emanetlerinin milletin en kıymetli değerleri olduğunu belirterek, “15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanını ve bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi daima yaşatacak, onların hatırasını nesilden nesile aktaracağız” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı destansı bir direniş olduğunu belirten Vali Çalgan, milli iradeyi canları pahasına savunan şehit ve gazilerin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü sembolleri olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tüm şehit ve gazilere rahmet ve şükran dileklerini ifade etti.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ziyaretlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarının iletildiği, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet edildiği bildirildi. Açıklamada, devletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğu vurgulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, şehit aileleri ve gazilere sağlık, huzur ve bereket temennilerinin iletilmesinin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi