Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı 2026 Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 231 bin 50’ye ulaştı.

Kentteki araçların dağılımına bakıldığında 103 bin 218’ini otomobiller oluştururken, 42 bin 856 motosiklet, 48 bin 251 traktör, 26 bin 112 kamyonet, 6 bin 395 kamyon, 2 bin 595 minibüs, 1.039 otobüs ve 584 özel amaçlı araç bulunuyor.

Bölge illeri arasında Samsun 552 bin 701 araç ile ilk sırada yer alırken, Tokat’ta 260 bin 92, Amasya’da ise 167 bin 864 araç trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Türkiye genelinde ise Haziran ayında 194 bin 740 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçların yüzde 49,4’ünü motosiklet, yüzde 37,8’ini otomobil, yüzde 8,5’ini kamyonet oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,9 oranında yükseldi.

Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı ise 34 milyon 545 bin 132’ye ulaştı. Toplam araçların yüzde 51,7’sini otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 21,5, kamyonetler yüzde 14,4 pay aldı.

Muhabir: Haber Merkezi