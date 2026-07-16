Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde vatandaşların güvenli, adil ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Perşembe Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, “Seç-Al” uygulamasına aykırı hareket ettiği tespit edilen bir sebze-meyve tezgahına, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli kapatma cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurallara aykırı davranışın tekrarlanması halinde tezgâh tahsisinin iptal edileceği belirtilerek, pazar yerlerinde tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada, esnafın büyük çoğunluğunun kurallara hassasiyetle uyduğu vurgulanırken, bu hassasiyeti zedeleyen uygulamalara ise kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ