Gençlik Meclisi’nde gerçekleşen devir teslim töreniyle Mehmet Aşgın, başkanlık görevini Semih Dumlu’ya devretti.

Törende konuşan Mehmet Aşgın, görev süresi boyunca Çorum gençliği için ekip arkadaşlarıyla birlikte özveriyle çalıştıklarını belirterek, bayrağı devralan Semih Dumlu’ya ve yeni yürütme kuruluna başarılar diledi. Aşgın, gençlik meclisinin her zaman Çorum’a değer katan bir yapıda kalacağına olan inancını vurguladı.

Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Semih Dumlu da “Bugüne kadar meclisimize ve şehrimizin gençliğine yaptığı değerli hizmetlerden, kattığı vizyondan dolayı Mehmet Aşgın’a teşekkür ediyorum. Devraldığımız bu bayrağı daha da yukarı taşımak, Çorum’daki tüm gençlerin ortak sesi olmak ve kentimizin gelişimine katkı sunacak yeni projeler üretmek için sabırsızlanıyoruz. Gençlerin enerjisi ve dinamizmiyle çok daha güçlü bir dönem bizi bekliyor” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ