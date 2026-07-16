15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi işbirliğinde “15 Temmuz’un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim” konulu program düzenlenecek.

Programa konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı İsmail Kahraman katılacak.

Program bugün (16 Temmuz 2026 Perşembe günü) saat 15.00’te Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konferansa tüm Çorum halkı davet edildi.

Bilindiği gibi İsmail Kahraman, 15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün hain darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak görev yapmıştı. Kahraman 7 Temmuz 2018 tarihine kadar TBMM Başkanı olarak görevini sürdürmüştü.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR