AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün saat 22.15 sıralarında merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13.03 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, Ayvacık'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

"TEZ ZAMANDA BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, "Sığ ve küçük bir deprem oldu" ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney koluna dikkat çeken Görür, "Bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Olası Marmara depremine ilişkin uyarısını yineleyen Görür, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.