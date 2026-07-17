Açıklanan verilere göre Çorum’da satılan 728 konutun 272’sini ilk el, 456’sını ise ikinci el satışlar oluşturdu. İşyeri satışlarında ise 61 adetlik toplamın 14’ü ilk el, 47’si ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Bölge illeri arasında Samsun 2 bin 494 konut ve 360 işyeri satışıyla ilk sırada yer alırken, Tokat’ta 560 konut ve 74 işyeri, Amasya’da ise 595 konut ve 66 işyeri satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise konut satışları artış gösterdi. Haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406’ya, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573’e yükseldi. Toplam satışlar içinde ilk elin payı yüzde 33,4, ikinci elin payı ise yüzde 66,6 oldu.

İpotekli konut satışları da dikkat çeken bir artış sergileyerek yüzde 72,1 yükselişle 25 bin 993’e ulaştı. Diğer satış türleri ise yüzde 7,1 artarak 103 bin 986 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 20, diğer satışların payı yüzde 80 olarak kaydedildi.

Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında yüzde 20,1 artışla 2 bin 15 oldu. En fazla konut satışı yapılan yabancı uyruklular arasında 381 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer alırken, Ukrayna ve İran vatandaşları 170’er satışla sıralandı.

Muhabir: SELDA FINDIK