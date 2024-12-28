Kuzey-güney ve batı-doğu akslarının kesişme noktasında bulunan Çorum, Ankara’yı Samsun’a bağlayan çok önemli bir noktada bulunmasına rağmen, şimdiye kadar demiryolu ağının dışında kaldı. Çorumlular, yüz yılı aşkın süredir demiryolu özlemiyle yanıp tutuşuyorlar.

Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum etabının yapım işi yatırım programına girdiğinden beri de, Çorumlular ihalenin ne zaman yapılacağını -biraz da umutsuzca- bekler haldeler.

İhalenin 2024 yılı çıkmadan yapılacağına ilişkin sözler de artık inandırıcılığını yitirmek üzereyken, ihale hazırlığının sessizce yürütüldüğü ve 27 Aralık 2024 Cuma günü (dün) itibariyle “davet usulüyle” yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Elbette bu habere en çok ÇORUM HABER sevindi. Zira, demiryolu, ÇORUM HABER’in kuruluşundan beri en yakından takip ettiği konuların başında geliyordu. Ve dün bu haberi, coşkuyla, yarım sayfayı aşan sürmanşet şeklinde verdik.

Ama, önceki akşam, gazetemiz baskıya girdikten sonra ihalenin 31 Aralık 2024 Salı gününe ertelendiği haberi geldi. Ana muhalefet partisinden yapılan paylaşımlara bakılırsa, bu ihale “adrese teslim” bir ihaleydi ve Kolin, Rönesans, Yapı Merkezi, Çelikler, Gülermak, YDA, Doğuş gibi tanıdık firmalar davet edilmişti.

Ülkemizde tüm büyük yatırımların benzer yöntemlerle ihale edildiği gerçeği bir yanda dururken, sıra Çorum’un yüz yıllık özlemi olan demiryolu yatırımına gelince, “şeffaf ihale” taleplerinin yükseltilmesini Çorumlu’nun anlayışla karşılaması herhalde pek kolay değildir.

Sanayileşme çabalarının sonuca ulaşabilmesi için ulaşım altyapısının tamamlanmasını dört gözle bekleyen Çorumlu, hızlı tren projesinin siyasi polemiklere kurban edilmesini asla kabul edemez. Bu ihale 31 Aralık 2024 Salı günü mutlaka sonuçlandırılmalıdır. Nokta.