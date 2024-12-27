Çorum Adliye Sarayı yanındaki park içinde yer alan, 5 kat üzerine 2050 metrekarelik alanda yapımına başlanan yeni hizmet binası içinde kafeterya, komisyon odaları ve konferans salonları da yer alacak. Baronun yeni hizmet binası ve sosyal tesisinin yaklaşık 45 milyon liraya mal olmasının beklendiği belirtildi.

Temel atma törenine Vali Ali Çalgan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve Anayasa Mahkemesi üyesi hemşehrimiz Av. Kenan Yaşar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramis Erinç Sağkan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı Alim Günaydın, Vergi Mahkemesi Başkanı Abdullah Çayır, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Çorum Barosu’nun kendileri için sadece bir meslek örgütü olmadığını, kurulduğu günden bugüne kadar çok meslektaşları tarafından hukukun, adaletin ve insan haklarının yılmaz savunucusu olarak temsil edilmiş ulu bir çınar olduğunu dile getirdi.

Çorum Barosu’nun her zaman din, dil, ırk, mezhep, siyasal düşünce ayrımı gözetmeksizin hukukun yanında durduğunun altını çizen Kalıpcı, “Böylesine bir önemi haiz Çorum Barosu'nun kendisine yakışır bir hizmet binasına kavuşması uzun yıllardır bütün meslektaşlarımızın hayalidir. En kısa sürede tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak hizmet binamız modern mimarisi ile baromuzun hizmetlerinin meslektaşlarımıza sunulmasında öncü bir rol oynayacaktır.

Bu yeni hizmet binamız, baromuzun sadece fiziksel sınırlarını genişletmekle kalmayacak aynı zamanda mesleki dayanışmamızı güçlendirecek, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamamıza olanak sağlayacaktır. Binamız, modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla baromuzun ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış olup, adaletin tecelli ettiği, mesleki eğitimlerin düzenlendiği, genç meslektaşlarımızın rehberlik bulduğu ve topluma hizmetin merkezinde yer alan bir yapı olacaktır.

Bugün Çorum Baromuzun Hizmet Binasına sahip olmasında çok büyük emekleri olan önceki dönem baro başkanımız, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Av. Erinç Sağkan ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere herkese meslektaşlarımız adına ayrı ayrı şükranlarımı ve minnetlerimi ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan ise Baro binalarının sadece taştan, tuğladan, çimentodan oluşan bir yapı olmadığını, baro binalarının aynı adliyeler gibi ruhu bulunan bina olduğunu belirterek, “Bu binalardan yüzlerce binlerce meslektaşımız hukuka, ahlaka, mesleğin onuru ve kurallarına uygun davranacaklarına namusları ve vicdanları üzerine ant içerek kaydolacaklar. Çorum’daki vatandaşlarımızın hak arayışı mücadelesinde savunmayı temsilen görev alacaklar. Temeli atılan bu bina başta Çorumlu yurttaşlarımıza olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Av. Kenan Yaşar da konuşmasında Baro binası hayallerinin somutlaştığını belirtti. Baroların sadece meslek örgütü olmadığına dikkat çeken Yaşar; “Adaletin, demokrasinin, hukukun üstünlüğü noktasında teminattır ve teminat olmaya da devam edecektir. Sav ve kararı ne kadar önemliyse avukatlar da önemlidir. Avukatları da daha nitelikli hale getirmek de ancak güçlü Baro’yla mümkündür. İnanıyorum ki Baro hizmet binamız tamamlandığında meslektaş dayanışması da daha iyi olacaktır” dedi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk da konuşmasında, 5 yıldır Baro binası yapımındaki gayretlere tanık olduğunu vurguladı. Öztürk, temeli atılan bu binanın Baro faaliyetlerini kolaylaştıracağı ve kuvvetlendireceğini düşündüğünü belirterek “Güçlü Baro adaleti de güçlendirecektir. Temeli atılan bu binanın tez vakitte bitirilerek, iyi işlere vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş konuşmasında temeli atılan Baro binasının sadece fiziksel bir mekanın ötesinde hukukun üstünlüğü, adaletin sağlam temeller üzerine kurulması ve savunma hakkının kutsiyetini temsil eden sembollerden biri olacağını söyledi. Bektaş, “Önümüzdeki süreçte yine bu mekana, şu anda tören yaptığımız alana Adliye ek binası inşaatı da başlayacak. Ama tabii maalesef yapılan binalar, yapılan çalışmalar belli bir süre sonra tekrar yetersiz kalıyor. Sürekli nüfusumuz gelişiyor. Maalesef suç oranları artıyor ve adalet hizmeti, adalet hizmetinin yürütüldüğü binalara da ihtiyaç duyuluyor. Ek bina ile birlikte Çorum’da bu sorunu çözeceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.



Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sivil toplum örgütleri içinde Baroların bir özgül ağırlığı olduğunu ifade etti. Adliye parkına Baro binası yapılması teklifine başta sıcak bakmadıklarını ancak gerçekten buna ihtiyaç olduğunu düşündüklerini aktaran Aşgın, “Şansımızı çok zorlayarak siyaseten de zor olan bir kararı hamdolsun aldık, bugün de bu noktaya taşıdık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Törende son olarak kürsüye gelen Vali Ali Çalgan ise yaptığı konuşmada özellikle ceza davalarında avukat edinme imkanı olmayanlara Barolar aracılığıyla avukat verilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu yönüyle avukatların savunma makamının çok kıymetli bir vazife icra ettiğini vurgulayan Vali Ali Çalgan, “Meslek etiğine sahip donanımlı avukat arkadaşlarımızın çok büyük görev yüklenecekleri, çok büyük katkılar vereceklerine inancım sonsuzdur. Bunların yanında konforlu bir çalışma mekanının olmasının da çok büyük katkılar vereceği ortadadır. Baromuz hizmet binası ve sosyal tesisinin bu ihtiyacı çok üst düzeyde karşılayacağına kaniyim. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri yeni Baro Hizmet Binası için atma butonuna basarak, hayırlı olmasını temenni etti.