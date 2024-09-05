Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Ahlatcı, fabrikanın Çorum için taşıdığı büyük önemi vurguladı.

“10 BİN METREKARE KAPALI ALAN”

10 bin metrekare kapalı alana inşa edilen ve çevreye duyarlı bir üretim hedefleyen Elektronik Geri Dönüşüm Fabrikası’nın elektronik atıklarda geri dönüşüm bilincinin yayılmasına katkı sağlayacağını belirten Ahlatcı, “Bu tesis, sadece çevrenin korunmasıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda da ülke ekonomisine de ciddi katkılar sunacak” dedi.

“150 KADINA İSTİHDAM İMKÂNI”

Fabrikanın en önemli özelliklerinden birisinin ise toplumsal fayda sağlamaya yönelik istihdam politikası olarak dikkat çektiğini kaydeden Milletvekili Ahlatcı, “İhtiyaç sahibi, 40 yaşını aşmış, eşlerinden ayrı ve çocuk sahibi olan 150 kadın, bu fabrikada iş bulacak ve kendi ayakları üzerinde durma imkânına sahip olacak. Bu proje, sadece geri dönüşüm açısından değil, aynı zamanda sosyal dönüşüm açısından da büyük bir adım olacak” dedi.



İŞÇİLERLE GÖRÜŞME VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Ziyaret sırasında Milletvekili Yusuf Ahlatcı, fabrikanın inşaat çalışmalarını yürüten işçilerle de bir araya geldi.

İşçiler, Milletvekili Ahlatcı'ya inşaat süreci hakkında detaylı bilgiler vererek, projede yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler hakkında bilgi paylaştı.

Ahlatcı, işçilerin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İnşaat çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlediğini görmek çok sevindirici. Hep birlikte bu önemli projeyi en kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. İşçilerimizin özverili çalışmaları ve katkıları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AHLATCI’DAN TEŞEKKÜR

Ahlatcı, projenin şehrin geleceği için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Bugün burada, şehrimizin ekonomisine, çevre duyarlılığına ve toplumsal dönüşümüne büyük katkı sağlayacak olan Elektronik Geri Dönüşüm Fabrikamızı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Bu fabrika, sadece geri dönüşüm alanında değil, aynı zamanda kadın istihdamında da öncü bir rol oynayacak. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza sunulan bu istihdam fırsatları, onların hayatlarını değiştirecek ve toplumumuzun daha güçlü bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı, bu fabrikanın sadece Çorum için değil, tüm Türkiye için örnek teşkil edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu tesis, çevreyi korurken aynı zamanda ekonomimize katkı sağlayacak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek. Elektronik atıkların geri dönüşümü, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Çorum, bu alanda öncü bir şehir olacak ve bu dönüşüm hareketiyle örnek teşkil edecektir.

Bu projede emeği geçen herkese, özellikle değerli amcam Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya teşekkür ediyorum.

Onun vizyoner liderliği sayesinde şehrimiz, geri dönüşüm ve istihdam alanlarında öncü adımlar atmaya devam ediyor. Bu tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Ahlatcı, fabrikanın tamamlanmasının ardından çevre dostu üretimle Çorum’un geri dönüşümde öncü bir şehir haline geleceğini belirterek, “Bu tesis, geleceğimize yapılmış önemli bir yatırımdır. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.