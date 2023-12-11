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Başarılı çocukların örgün eğitimlerinden sonra akşamları eğitim aldıkları BİLSEM’in yer aldığı Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi karanlıklar içinde.

Çocuklarını karanlıkta okula götürmek zorunda kalan veliler, yetkililerden caddenin aydınlatılmasını istedi.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bazı veliler, araç, veli, öğrenci ve öğretmen yoğunluğu yaşanan yolun zifiri karanlık olduğunu dile getirdi.

Okulun bulunduğu çevrenin aydınlatılmasını isteyen bir veli, “Yetkililer lütfen sesimizi duysun. Bazı öğrenci ve veliler okula bisikletle gelip gidiyorlar, onlar için durum daha tehlikeli oluyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bu yolun aydınlatılmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı. Öte yandan bazı veliler ise okul yakınına otobüs durağı istiyor.