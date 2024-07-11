U11 Futbol Ligi final maçında yaşanan olaylar final maçına gölge düşürdü. Dün İtfaiye Sahası'nda oynanan Vefaspor-Çorum Anadolu FK U11 Futbol Ligi final maçının ikinci yarısında penaltı pozisyonu sonrası birkaç sporcu velisi ağıza alınmayacak küfürlerle maçın hakemine tepki gösterdi. Bu tepki sonrası maçın hakemi güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ederek maçı durdurdu. Yaşanan bu gelişme esnasında 10 ve 11 yaşındaki minik çocuklar edilen küfürler ve yaşanan kargaşadan korkarak koşar adımla yedek kulübesine gittiler.

10 ve 11 yaşında çocukların şenlik havasında mücadele etmesi yerine küfürlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu ortamda maç yapması aklı selim veliler tarafından yadırgandı.

Minik çocukların gözleri önünde yaşanan bu kargaşa da Çorum futbolunun geleceği adına umut vermedi.



Editör: RIFAT KARA