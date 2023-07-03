İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı ilk toplantısında son dönemde yaşanan yağışlar nedeni ile köylerde bozulan arazi yollarına greyder desteği sağlanması gündeme geldi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanları Ünal Nalçacı, Yıldız Bek, Sadık Aşık ve Ercan Şahin tarafından ortak olarak verilen önerge ile arazi yolları için Özel İdare’nin bedelsiz greyder desteği sağlaması istendi. Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan yağışların ardından köylerde hasat çalışmalarının da başladığı hatırlatılan önergede arazi yollarının düzeltilmesi için Özel İdare greyderlerinin mazot talep edilmeden tahsisi istendi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da bu sene yaşanan yağışlar nedeni ile İl Özel İdaresi’nde özellikle Yol Şube Müdürlüğü’nün işlerinin arttığını, öncelik olarak Özel İdare yol ağındaki yerleri düzeltmek için uğraş verdiklerini, 1’i hibe 3 yeni greyder alımı için başvuruda bulunulduğunu, 4 greyderin ise bozulduğunda parçalarını bile bulamadıklarını kaydederek “Biraz sabır gerekiyor. Türkiye’de köy sayısı bakımından üçüncü sıradayız. Greyderler hasat sonrası da arazi yollarına girebilir” diye konuştu.

Önerge incelenmek ve değerlendirilmek üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edildi. Öte yandan yağışlar ve sel baskını gibi afetlere karşı tüm Çorum genelinde ilgili kurumların da katılımı ile sellere karşı köylerdeki dere yatakları ile ilgili bir çalışma yapılması talebi ile ilgili önerge de Köy İşleri ve Ulaşım Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı ilk toplantısında köylerin içmesuları ile ilgili önerge Çevre ve Sağlık, Özel İdare’nin diğer kurumlarla turizm alanında yaptığı projelerle ilgili önerge Turizm; aile ve çocuk evleri ile ilgili önerge Aile ve Engelliler; kapalı köy okullarındaki yaz faaliyetleri ile ilgili önerge Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler; sivil şehit ve gazilerle ilgili önerge Şehit Yakınları ve Gaziler; Çorum merkez ve ilçelerindeki göç durumu ve göçün önlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili önerge AR-GE; Yaz spor okulları ve faaliyetleri ile ilgili önerge Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı konuşmalar yapılan toplantıda ilimizde parçalanmış ailelerin çocuklarının suç işleme ve suça bulaşma oranlarının yüksek olması ve bu yönde yapılan çalışmalarla ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor da Mehmet Kaplan tarafından üyelerin bilgisine sunuldu.