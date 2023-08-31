Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Eczacı Odası’nın önümüzdeki günlerde yapılacak olan 2023-2025 yıllarını kapsayan 11. Dönem genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıklayan Arif Sami Bozdoğan, 2009-2013 yıllarında iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği, 2017-2019 yıllarında Büyük Kongre delegeliği, 2019-2021 yıllarında Saymanlık ve 2021-2023 yılları arasında mevcut yönetimde ise Genel Sekreterlik görevini sürdürdüğünü hatırlattı.

Çorum Eczacı Odası’nda bugüne kadar görevlerinden edindiği bilgi ve tecrübe ile yeni dönemde başkanlık görevine talip olduğunu söyleyen Ecz. Bozdoğan yaptığı açıklamada: “Mesleki sorunlarımıza müdahale edecek, çözüm odaklı, adil, yenilikçi, güven veren, iletişime açık ve tecrübesiyle Eczacılık Mevzuatı ve mesleki gelecek için vizyonlu bir kadroya sahibiz. Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odalarımız ile iletişim içerisinde tüm eczacılarımızın sorunlarının çözümlenmesine, eczacıların ve eczanelerimizin toplum içerisindeki imajını ve konumunu güçlendirmeye, mali gücünün artması için İFK'nın kalıcı değişikliğinin sağlanmasına, eczanelerimizin gelir kaynaklarını artıran, gider maliyetlerini azaltan çalışmaları hayata geçirecek fikirlere açık yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Meslektaşlarımın haklarını her zaman, her platformda korkusuzca savunacağız. Dijital teknolojide ve değişen sağlık politikalarında, eczacılığın geleceğinin şekil almasında Odamızın ve eczacılarımızın hazırlıklı olmasını en etkin şekilde sağlayacağız. Tüm eczacılarımızın sorunlarını biliyoruz, çözümler için gerekli bilgi, tecrübe ve enerjiye sahibiz” görüşüne yer verdi.