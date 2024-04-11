İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli ve Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-23" operasyonlarında, 32 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece-gündüz demeden operasyon düzenlediklerini ifade eden Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kahramanlarımız bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı."

OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucusu timleri, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Aliboğazı, Cudi Dağı ve Beytüşşebap kırsalında düzenlendi.

Operasyonlarda, 9 havan mühimmatı, 239 kilogramlık 1493 patlayıcı, 2 anti-tank mühimmatı, sevk fişeği, 4 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 30 kilogramlık amonyum nitrat, 31 mekanik fünye, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 57 pil bloğu, RPG-7 roketatar, parça tesiri yüksek el bombası, AK-47 piyade tüfeği, 237 PKM, AK-47 ve BKC fişeği ele geçirildi.

Editör: AA AJANS