Pazar günü Nazilli Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak olan Şanlıurfaspor’un antrenmanını ziyaret eden Bozdağ, Kulüp Başkanı Haçim İzol ve teknik direktör Serdar Bozkurt’tan takımın son durumu ile ilgili bilgi aldı. Şanlıurfaspor’un şampiyon olacağına vurgu yapan Bozdağ, “Siz alın teri dökeceksiniz, biz de size dua ve destekte bulunacağız. İnşallah, Şanlıurfaspor bu sene şampiyon olacak. Yeni dönemde desteğimizin yansımasını bizzat hissedeceksiniz. Ne söylesek şimdi laftır. Zaman içinde bunun laftan öte olduğunu her beraber göreceğiz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)