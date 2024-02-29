Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü Çankırı Sarayspor ile Çarşambaspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12.Grup 18.hafta maçında Çorum bölgesi hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz düdük çalacak. Çankırı Atatürk Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak maçta Boyraz'ın yardımcılığını Yozgat bölgesinden Eren Şahin ve yine Çorum bölgesinden Çiğdem Varan yapacak. Ankara bölgesinden Keman Erol ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA