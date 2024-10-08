Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, sahasındaki dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamazken, tarihi bir ilke imza attı.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk kez bu sezon, sahasında oynadığı ilk 4 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Sezonun ilk iç saha maçında Fatih Karagümrük’le 2-2, ikinci maçında Sakaryaspor’la 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, üçüncü maçında Kocaelispor’a 2-0 yenilirken, dördüncü maçında ise Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. 4 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan ve 3 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez sahasında oynadığı ilk 4 maçta galibiyet alamadı.

REKOR 12 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde mücadele ettiği 13 sezon içerisinde, sahasında oynadığı ilk 4 maçlar itibariyle en çok puanı 2018-2019 Sezonunda topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, play-off şampiyonu olup 2.Lig’e yükseldiği bu sezonda, Muğlaspor’u 2-1, Fatsa Belediye’yi 1-0, Turgutluspor ve 24 Erzincanspor’u ise 2-1’lik skorlarla yenerek 4’te 4 yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, 2012-2013 sezonunda 4 puan, 2013-2014 sezonunda 9 puan, 2014-2015 sezonunda 6 puan, 2015-2016 sezonunda 9 puan, 2016-2017 sezonunda 10 puan, 2017-2018 sezonunda 5 puan, 2019-2020 sezonunda 6 puan, 2020-2021 sezonunda 4 puan, 2021-2022 sezonunda 5 puan, 2022-2023 sezonunda 9 puan, 2023-2024 sezonunda ise 3 puan topladı.

EN AZ GOL ATTIĞI ÜÇÜNCÜ SEZON

İlk 4 iç saha maçlarına göre, tarihinin galibiyet alamadığı tek, en az puan topladığı ikinci sezonu geçiren Ahlatcı Çorum FK, aynı zamanda en az gol attığı üçüncü sezonu yaşıyor. 2021-2022 Sezonunun iç sahadaki ilk 4 maçında sadece 2 gol atabilen Ahlatcı Çorum FK, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, en çok golü ise 2015-2016 sezonunda attı. Çorum ekibi, 4 iç saha maçında rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol görmüştü.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında olduğu gibi bu sezon da 3 beraberlik alarak tarihinin iç sahada en çok berabere kaldığı üçüncü sezonu geçiriyor.