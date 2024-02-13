Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren ve ligdeki ilk sezonunda gayet başarılı sonuçlar alan Ahlatcı Çorum FK, son 2 maçtaki performansıyla bu kez kötü bir ilke imza attı.

Ligde, geride kalan 22 haftalık periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi alarak topladığı 35 puanla 6.sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK, attığı 36 gole karşılık 21 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım, attığı 36 golle ligin en golcü 4 takımından biri olmasına rağmen, son 2 maçında fileleri havalandıramadı.

Daha önce, lider Eyüpspor’un ardından ligin en golcü ikinci takımı olan Ahlatcı Çorum FK, önceki hafta, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta da evinde, İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’a 1-0 yenildi. Bu yenilgi ile play-off yarışında önemli bir yara alan kırmızı-siyahlı takım, aynı zamanda bu sezon ilk kez üst üste iki maçta gol atamadı. Çorum temsilcisinin bu sezon gol atamadığı maç sayısı ise beşe yükseldi. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk yarısında Giresunspor, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor, ikinci yarısında ise Gençlerbirliği ve Ümraniyespor maçlarında gol atamadı.