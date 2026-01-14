CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, bugün il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül'ün AK Parti'ye mi geçiyor? sorusuna haberlerin spekülasyon olduğunu söyledi.

Solmaz'ın açıklaması şöyle:" Malum AKP'nin Çorum'da oyları eriyor. Merkez ilçesini bile 2 ayda teşkilatlandıramayan, kendisini yukarıya şirin gözükmek için sahte evraklarla üye sayısını artırmakla yukarıya övünen bir zihniyet. Her yerde olduğu gibi belediyelerimizi de kıskaca almaya, vaatlerde bulunmaya, hizmetlerini ödeneklerini önce kesip şimdi de o hizmetleri biz size sunacağız vaatleriyle bir takım manipülatif hareketlerle uğraşmaya çalışmaktadır. Ama şu an için belediye başkanımızla da görüştüm böyle bir durum mevzu değil." dedi.

2019 yılında CHP'li belediye başkanı Dursun Uzunca'nın Aşdağul Belediyesini AK Parti'ye kasada 70 bin dolar parayla devrettiğini dile getiren Solmaz, şöyle devam etti: "Hiçbir yere borç yoktu. Biz AKP'den devraldığımızda ise 500 bin dolar borçla belediyeyi devraldık. AKP'yi yönetenlerin zihniyeti ortada."