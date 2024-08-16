Yılmaz Kaya ve Naki Özkubat ilk olarak Çorum Vali Yardımcılığı görevine atanan Yeliz Mercan, Muhammed Gürbüz ve Cengiz Nayman makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mercan, Gürbüz ve Nayman, nazik ziyaretleri için Kaya ve Özkubat'a teşekkür etti.

Kaya ve Özkubat daha sonra ise vali yardımcılığı görevinden Kırklareli Babaeski Kaymakamlığı görevine atanan Tamer Orhan’a veda ziyareti yaptı. Kaya ve Özkubat, ilimiz için yaptıklarından dolayı Tamer Orhan'a teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını temennilerini iletti.

Kırklareli Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da ziyaretlerinden dolayı Kaya ve Özkubat’a teşekkür etti.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Ökubat ayrıca ilimizde yine kısa bir süre önce göreve başlayan Müftü Şahin Yıldırım’ı da ziyaret ederek kutladı.