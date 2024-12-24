Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Boluspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlara iç sahada 3-1’lik Kocaelispor yenilgisinin de eklenmesi üzerine istifaya çağrılan teknik direktör Ufuk Kahraman’a yönetimden güvenoyu çıktı.

Bolusporlu taraftarlar, Kocaelispor maçında teknik direktör Ufuk Kahraman’ı istifaya çağırırken, maçtan sonra Başkan Savaş Abak ve yönetim kurulunun teknik direktör Ufuk Kahraman’la bir görüşme yaptığı, görüşmede yola devam kararı çıktığı belirtildi.

Ufuk Kahraman’ın ara dönem için transfer istediği de kaydedildi.