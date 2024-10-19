Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen milli ara sona ererken, heyecan 9’uncu hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Artık üst sıralara doğru tırmanmayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak.

Milli ara öncesinde, 8’inci hafta maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalarak evinde yine galibiyet sevinci yaşayamayan Ahlatcı Çorum FK, gözünü deplasman galibiyetine dikti. Bu sezon deplasmanda daha başarılı sonuçlar alıp daha çok puan toplayan Çorum temsilcisi, bu kez Bolu’da 3 puan mücadelesi verecek. Milli ara boyunca sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Atakan Cangöz forma giyemeyecek.

Boluspor’da da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Milli ara öncesinde konuk olduğu Erzurumspor’a 1-0 yenilerek haftaya düşme hattında giren Boluspor, Ahlatcı Çorum FK karşısında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Posmac ve Babacar’ın sakatlıkları sürerken, sakatlıktan yeni dönen Avramovski’nin oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Haftaya 10 puanla 13’üncü sırada giren Ahlatcı Çorum FK ile 9 puanla 17’nci sırada yer alan Boluspor arasında, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Filiz’in yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Adana bölgesinden Tarık Güldal da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.