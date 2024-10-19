Ahlatcı Çorum FK, yarın 9’uncu hafta maçında konuk olacağı Boluspor’la resmi olarak üçüncü kez karşılaşacak.
Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Boluspor’la ilk kez geçen sezon aynı ligde yer aldı. İki takım arasında, 17’nci haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum temsilcisi 2-0 kazandı. 25 Aralık 2023’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 46.dakikada Ahmet İlhan Özek ve 83.dakikada Eren Aydın attı.
34.haftada Bolu’da oynanan maçı ise Boluspor kazandı. 11 Mayıs 2024’te, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Çorum FK’nın golünü 83.dakikada Ferhat Yazgan atarken, ev sahibi ekibin golleri 71.dakikada Avramovski ve 90+4’te Jefferson’dan geldi.