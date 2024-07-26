12 Temmuz'da Bolu Koru Otel'de kampa giren Ahlatcı Çorum FK, 13 gün süren antrenman programının ardından kampı tamamladı. Dün sabah Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleşen kampın sona antrenmanına sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt ve Zargo Toure katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe ile antrenmanı tamamladı.

3 GÜN İZİN

Son antrenmanın ardından teknik heyet ve futbolcular 3 gün izine ayrıldı. 29 Temmuz Pazartesi günü Çorum'da tekrar toplanacak olan Kırmızı-Siyahlılar saat 18.00'de yapacağı antrenman ile sezonun ilk maçı olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Editör: RIFAT KARA