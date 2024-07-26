İskilip'te spor denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu, önceki gün bir basın toplantısı düzenleyerek sponsorluk anlaşması sağlanan firma ile yaşananları anlattı.

Konuşmasına İskilipgücü olarak mağdur edildiklerini ifade ederek başlayan Armutcu, sponsorluk anlaşması sağlanan firmanın verdiği sözleri yerine getirmediğini vurguladı. Kimseden para talebi olmadığının da altını çizen Armutcu, yapılan anlaşmaya sadık kalmayan firma sahiplerini eleştirdi. İskilipgücü olarak iftira atmak gibi niyetlerinin olmadığını belirten Armutcu, "Konu spor kulübümüzün sponsorluğunu yapan arkadaşı ''Sponsorluk Bedelini'' ödememesi. Kendinin ve reklamının reklamı kulübümüz üzerinden yapıldı ancak bize söz verilen karşılığı verilmedi. Bu firma sahibi kardeşimiz bize sponsor olmak için kendisi beyan etti. Önceki sezon sponsorluk konusunda yaptığımız anlaşmaya sadık kalarak sözünü yerine getirdi. Bizde her ortamda ve platformda kendisine şükranlarımızı ilettik. Ancak bu sezon yani biten sezonda bu firma sahibi kardeşimiz ile 200 bin TL bir sözlü anlaşma yaptık. Yazı ya da protokole dökelim dediğimiz zaman "Abi aramızda bir kağıdın ne önemi var. Daha uzun yıllar birlikte olacağız. Önce BAL sonra 3.Lig'e kadar yolu var" dedi.

Sonra kendisi siyasete soyundu. Kasım ayında İstanbul'da, Aralık ayında ise Ankara'da düznelediğimiz gecelerde ana sponsorumuz olduğu için davetiyelerde ve sosyal medyada halkımıza takdim ettik ve sahnelerde konuşmalar yaptırdık. Sponsor olduğunu destek verdiğini ve vereceğini beyan etmiştir. Ancak siyasi beklentisi olmayınca sürekli bizleri 2.plana itmiş taahhütlerini yerine getirmemiştir" dedi.

Armutcu açıklamasının sonunda, biten sezonda formalar için 20 bin TL, oyuncularımız için de 23 bin TL olmak üzere 43 bin TL ödendiğini ifade ederken, geri kalan kısmın ödemesinin yapılmadığını söyledi. Bu ödemenin yapılmaması nedeniyle İskilipgücü olarak mağdur olduklarını belirtti.

Editör: RIFAT KARA