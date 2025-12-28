Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Çorum’a geldi.

Osmanoğlu, Çorum programı kapsamında yapımı devam eden ve bölgenin en büyük sanayi sitesi olma özelliğini taşıyan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Ziyarette; Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri, yüklenici firma Par Plastik yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı Hasan İlhan, Devlet-i Aliyye Ocakları Çorum Şube Başkanı Recep Acarlı, ocak yönetim kurulu üyeleri, kooperatif ortakları ve çalışanlar hazır bulundu.

BÖLGENİN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİ

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, 2018 yılında kurulan kooperatifin çalışmaları ve son durumu hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Fındıkcı, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan sanayi sitesinde 1000’e yakın işyeri bulunduğunu belirterek, çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin farklı sektörlerde faaliyet göstereceğini ifade etti.

Şu ana kadar 200’ün üzerinde işyerinin tamamlandığını, bazı firmaların ise üretime başladığını kaydeden Fındıkcı, Zanaatkarlar Sitesi’nin bölgenin en büyük sanayi yatırımlarından biri olduğunu ve birçok ile örnek teşkil ettiğini vurguladı.

BÖYLESİ DEV PROJEDE EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLADI

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, ülke ekonomisine katma değer sağlayan, üretimi güçlendiren ve esnafı kalıcı iş yerlerine kavuşturan bu tür projelerin son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Osmanoğlu, “Üreten, istihdam sağlayan ve alın terini büyüten her yatırım, güçlü Türkiye’nin temel taşıdır. Esnafı destekleyen, sanayiyi geliştiren bu vizyoner projede emeği geçen kooperatif yönetimini, yüklenici firmayı ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARLA İSTİŞARE

Osmanoğlu, ziyaret sırasında oda ve kooperatif başkanlarıyla samimi sohbetler gerçekleştirerek hem kendilerini yakından tanıma hem de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alma imkânı buldu.

Programın sonunda Osmanoğlu, kooperatif alanında yapımı tamamlanan işyerlerini gezerek esnafa hayırlı işler, bol kazançlar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ