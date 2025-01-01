Kocaeli'de iş dünyası ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yüzde 3.2 olarak gerçekleşen ilk 9 aylık büyümemiz 1.9 puan katkıyla net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. İstihdamımızda 1 milyon 60 bin civarında ilave artış sağlandı. İşsizlik oranı bir yıldan uzun süre yüzde 9'un altındadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gebze'de İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Bu yıl Kocaeli'nin 11 ayda ihracatının artış oranının yüzde 7.5 buçuk olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Bu büyük bir başarı. Genel ihracatımızın artış oranı yüzde 2-2.5 arasında, Kocaeli ihracatta gaza basmış. Kocaeli'nin ithalatında yüzde 11'lik azalış var. Kocaeli'nin ihracatının ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 71 iken bu yıl ilk 11 ayda yüzde 81'e yükselmiş. İnşallah bunu daha da yukarı çıkacaktır. Kocaeli ihracatta baktığımızda bu yıl ilk 11 ay 335 milyon lira hibe destek almış firmalarımız" diye konuştu.

İhracatta büyük artış sağladıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Bu yıl hem mal ihracatımızda, hem hizmetler ihracatımızda artış sağladık. Cari işlemler açığımızda olağanüstü bir iyileşme sağladık. Dış ticaret açığımızı azaltmada yine büyük bir iyileşme sağladık. Bu gelişmeler, yaptığımız bu çalışmaların, ihracat destekleri, ticaret diplomasisi çalışmalarımız 200 ülkeyle yaptığımız karma ekonomi komisyonu ve toplantıların sonuçları olarak artı hanemizde yazılıyor. Büyüme dış ticaretin katkısıyla iyi gidiyor. Yüzde 3.2 olarak gerçekleşen ilk 9 aylık büyümemiz 1.9 puan katkıyla net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. İstihdamımızda 1 milyon 60 bin civarında ilave artış sağlandı. İşsizlik oranı bir yıldan uzun süredir yüzde 9'un altındadır. Hükümet olarak, milli eğitim politikamızda mesleki eğitime, teknik eğitime çok büyük pay ayırıyoruz. Okulların sayısını, müfredatlarını, donanımını, hocaların sayısını arttırıyoruz. Türkiye daha fazla büyüyecek, sizler büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye ekonomisi de büyüyecek ve güçlenecek. Bu yıl sonunda Allah nasip ederse 1 trilyon 300 milyar dolar milli geliri olan bir Türkiye ekonomisinin müjdesini size 2025 yılının 3'üncü ayı başında inşallah TÜİK açıklayacaktır. İlk 9 ayın neticesi 1 trilyon 260 milyar dolar olmuştur" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS