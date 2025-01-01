Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan kanunla elektrik faturalarından TRT’ye aktarılan payın kaldırıldığını ancak bandrol ücretlerinde yapılan artışla TRT’nin 2023 yılı bandrol gelirinin 18 milyar 244 milyon 238 bin TL olarak gerçekleştiğini dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kurumun gelirlerin 3/1’ini dış yapımlara aktardığını da vurguladı.

Çorum Milletvekili Tahtasız, 2023 yılı Sayıştay raporuna TRT ile ilgili yansıyan tespitleri paylaştı. “Halktan kesilen vergilerler yayın hayatını sürdüren TRT yine bildiğimiz gibi” diyen Tahtasız, şunları söyledi: “TRT’ye ödenen elektrik katkı payı kaldırılsa da bandrol ücretlerinin alanının genişletilmesi ve kesinti oranın artırılması nedeniyle TRT’nin bandrol gelirleri 18 milyar lirayı geçti. Arabalardaki teyplerden, akıllı kol saatlerine, cep telefonundan radyoya kadar uygulanan bandrol ücretlerini kasasına koyan TRT, bu paranın 3’te 1’ini dış yapımlara harcamış.

Yani halktan aldıklarını dış yapımlar aracılığıyla yandaşlara dağıtmış. Bir diğer dikkat çekici nokta ise kurum dışı şahıslara yaklaşık 267 milyon liralık ödeme yapılması. Bu kurum dışı şahısların hepsinin de iktidara yakın kişilerden olduğunu söylememize gerek yok. TRT paraları halktan topluyor ama sadece iktidarın borazanlığını yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet partilerine yer vermiyor. TRT’nin yarattığı bu yandaş düzenin karşısında duracağız ve halktan toplanan vergilerin hesabını soracağız.”

Editör: HABER MERKEZİ