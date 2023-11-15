Tahmini Okuma Süresi: dakika

Boğazkale’nin turizm ile kabuğunu kırması, Hititlerin merkezi olan Hattuşa’nın tüm dünya tarafından bilinmesi için yola çıktığını belirten Adem Özel, “Şehirlerin büyümesinin temelinde sanayi, teknoloji ve bacasız sanayi turizm vardır. Biz Boğazkaleliler olarak Hitit uygarlığının başkenti Hatuşa’yı bünyemizde barındıran bacasız sanayiye sahibiz. İlçemizin büyümesi, kalkınması, turizm ile istihdam alanları oluşturulması için çıktığımız yolda turizmci olmanın avantajı ile sahaya ve insana hâkim bir vasıftayız. Çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gönül Belediyeciliği anlayışı ile ilçemize hizmet yarışında ben de varım. Gönül belediyeciliği ile hizmet etmek için çalmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacağız” dedi.