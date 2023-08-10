Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır’ın girişimleri sonunda İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı Ağustos ve Eylül ayı içerisinde ilçede güreş şenliği düzenlenmesine onay verdiler.

Bu gelişme sonrası Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Boğazkale, İskilip ve Osmancık güreşlerini faaliyet programına ekleyerek 12 Ağustos Cumartesi günü Boğazkale’de karakucak, 3 Eylül Cumartesi günü İskilip’te karakucak, 23 Eylül Cumartesi günü ise Osmancık’ta yağlı güreş şenliklerinin yapılacağını duyurdu.

Çorum Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’e, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.