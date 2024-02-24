Ahlatcı Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.hafta maçında konuk edeceği Bodrum FK ile resmi olarak dördüncü kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK Bodrum FK ile bugüne kadar 3 lig, 1 de hazırlık maçında karşılaştı.

İki takım ilk olarak, 2021-2022 Sezonunun 11.haftasında, Bodrum’da karşı karşıya gelirken, Çorum temsilcisi 2-1 kazandı. Sezonun 30.haftasında Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti.

Bu sezonun 7.haftasında, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan maçı ise Muğla temsilcisi 2-1 kazandı.

İki takım, bu sezon öncesi hazırlık döneminde de özel maçta karşılaştı. Bolu’da oynanan maçta Bodrum FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.